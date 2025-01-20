الدفاع المدني بغزة: 2842 شهيدا تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل إن "عدد الشهداء الذين تبخرت أجسادهم ولم نجد لهم أثرا بسبب القصف الإسرائيلي بلغ 2842 شهيدا".

وأكد -في مؤتمر صحفي عقده وسط مدينة غزة– أن طواقم الدفاع المدني في أرجاء القطاع تواصل انتشال الجثث المتحللة لعشرات الشهداء، سواء الموجودة تحت الأنقاض أو التي تُركت بالشوارع، ولم يمكن الوصول إليها بسبب القصف الإسرائيلي وحجم الدمار، وقلة الإمكانيات، خاصة في غياب الآليات الثقيلة.

وتابع "انتشلت طواقمنا في جميع محافظات القطاع جثث أكثر من 38 ألف شهيد، وأكثر من 97 ألف مصاب من الأماكن والمنازل والمباني التي استهدفتها إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″.

وطالب الرائد بصل بالسماح بإدخال طواقم دفاع مدني عربية وأجنبية إلى القطاع المحاصر، للمساعدة في البحث عن جثث أكثر من 10 آلاف شهيد لا تزال أجسادهم تحت الأنقاض حتى الآن.

#شاهد | أحد أفراد الدفاع المدني من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة: ما حدث هنا لا يتصوره عقل ونطالب بدعم عاجل من الأشقاء العرب لانتشال جثامين الشهداء pic.twitter.com/viN5IIZS02 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 20, 2025

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وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني باستشهاد 99 فردا من كوادر الدفاع المدني، وإصابة 319 آخرين بينهم العشرات بإعاقات مستدامة جراء استهدافات إسرائيلية خلال 16 شهرا من الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

وقال أيضا إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 27 شخصا من كوادر الدفاع المدني، بينهم أحمد الكحلوت مدير الدفاع المدني في محافظة الشمال، ولا يُعرف مصيرهم حتى الآن.

وأشار الرائد بصل إلى أن جيش الاحتلال دمر 17 مقرا ومركزا للدفاع المدني من أصل 21 في قطاع غزة، كما دمر كليا وجزئيا 85% من مركباته.

وأمس الأحد، أطلقت كتائب القسام 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال، أول أيام وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غضون 42 يوما، ويفترض أن يفرج خلالها عن 33 أسيرا إسرائيليا مقابل 1900 أسير فلسطيني. وتترافق مع وقف الأعمال القتالية في قطاع غزة.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.