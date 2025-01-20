مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 بتفجير عبوة ناسفة شمال الضفة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي برتبة رقيب أول وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة بينهم قائد الكتيبة 8211، بعد تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية عسكرية في بلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال بيان للجيش إن "الضابط والجنود كانوا في مركبة مدرعة خفيفة من طراز "داوود" الليلة الماضية أثناء اقتحام في بلدة طمون (جنوب مدينة طوباس)، عندما انفجرت عبوة ناسفة في مركبتهم".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الضابط المصاب يحمل رتبة رائد ويعمل قائد كتيبة في لواء أفرايم المسؤول عن منطقة قلقيلية.

جيش الاحتلال: الجندي القتيل في طمون قرب طوباس، هو أفيتار بن يهودا من الكتيبة 8211. pic.twitter.com/5Kf96PjfWd — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) January 20, 2025

وبرزت طمون في الأيام الأخيرة بعد عملية لجيش الاحتلال قتل خلالها 3 فلسطينيين أبناء عمومة، بينهم طفلان دون العاشرة، وادعت إسرائيل آنذاك أنها استهدفت "خلية عسكرية" تزرع عبوات ناسفة.

وتقع طمون ضمن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمتد أراضيها حتى الحدود الأردنية شرق الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحولت بلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة إلى مسرح لجرائم الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، بدعوى ملاحقة "خلايا مسلحة".

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ويقول مواطنون في المنطقة إن جيش الاحتلال يستهدف في عملياته مجموعة من الشبان الفلسطينيين.

وبحسب رئيس بلدية طمون ناجح بني عودة فقد تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في استشهاد 19 فلسطينيا وإصابة العشرات واعتقال نحو 200، وتدمير مقاطع في البنية التحتية وشبكات مياه وكهرباء ومنازل ومتاجر.

وبموازاة الإبادة الجماعية بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدى لاستشهاد 848 فلسطينيا وإصابة 6 آلاف و700 واعتقال 14 ألفا و300، وفق معطيات فلسطينية رسمية.