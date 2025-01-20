البابا فرانشيسكو: مداهمات ترامب للمهاجرين ستكون أمرا مخزيا

انتقد فرانشيسكو بابا الفاتيكان -أمس الأحد- خطة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لتكثيف إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خلال الأيام التي تعقب تنصيبه.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية إيطالية، قال البابا إن مضي ترامب قدما في هذه الخطة سيكون أمرا "مخزيا" وكانت نبرة بابا الفاتيكان قوية على نحو غير مألوف.

وأضاف "هذا من شأنه أن يجعل المهاجرين الذين لا يملكون شيئا يسددون الفواتير غير المدفوعة، وهذا لن يجدي نفعا، ولا يمكن حل المشكلات بهذه الطريقة".

وأدلى البابا بهذه التصريحات خلال دائرة تلفزيونية من مقر إقامته في الفاتيكان لبرنامج "كيه تيمبو كيه فا" على القناة التاسعة الإيطالية.

وعادة ما يكون البابا حذرا عند الحديث عن القضايا السياسية.

وجعل فرانشيسكو من الترحيب بالمهاجرين موضوعا رئيسيا لبابويته التي بدأت قبل 12 عاما، وسبق أن انتقد خطاب ترامب المناهض للهجرة. وخلال انتخابات عام 2016، قال إن "ترامب ليس مسيحيا" في رأيه.

وقال مسؤولون في إدارة ترامب -السبت- إن الرئيس المنتخب يعيد النظر في خطط تنفيذ مداهمات ضد الهجرة في شيكاغو الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب تقارير عن هذه الخطط.

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وأمس، انتقد رئيس أساقفة شيكاغو الكاردينال الكاثوليكي بليس كوبيتش المداهمات المخطط لها. وقال في بيان "ستكون هذه إهانة لكرامة جميع الناس والمجتمعات".