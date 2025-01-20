استشهاد أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني الأحد، باستشهاد الأسير الجريح محمد جبر الذي كان يقبع في سجن النقب الصحراوي في أعقاب تعرضه لإصابة بليغة قبل اعتقاله بعام ونصف.

وقالت الهيئة والنادي -في بيان مشترك-إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الأسير محمد ياسين خليل جبر (22 عاما) في سجون الاحتلال.

وأوضح البيان أن جبر، من مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية ومعتقل إداري منذ 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، وكان يقبع في سجن النقب الصحراوي (جنوب إسرائيل) قبل استشهاده السبت.

ولفت البيان إلى عدم توفر أي معطيات –حتى اللحظة- عن ظروف استشهاد الأسير، مشيرا إلى أن الشهيد جبر، جريح سابق، واعتقل وهو بحاجة إلى رعاية صحية بعد إصابة بليغة في البطن قبل اعتقاله بعام ونصف وقد "تم استئصال جزء من أمعائه في حينه".

عاجل| هيئة الأسرى ونادي الأسير تعلنان استـــشهاد الأسير محمد ياسين خليل جبر، في سجون الاحتلال. pic.twitter.com/cOj2dLuOlz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2025

وبذلك يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023) إلى 56 شهيدا وهم فقط المعلومة هوياتهم في حين يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى 293 وفق المؤسستين.

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واعتبر البيان، أن قضية استشهاد المعتقل جبر، "جريمة جديدة في سجل منظومة التّوحش الإسرائيليّ، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني".

وطالب البيان المنظمات الحقوقية والدّولية بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الفلسطينيين.

ويأتي إعلان استشهاد الأسير جبر، بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، والذي يتضمن أيضا تبادل أسرى في 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.

وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية -اليوم- بتسلم الجيش الإسرائيلي 3 محتجزات من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل المقاومة في قطاع غزة.

بالمقابل، قالت مراسلة الجزيرة إن فرق الصليب الأحمر في سجن عوفر الإسرائيلي استكملت فحص الأسرى والأسيرات الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي شنت عليها إسرائيل حربا منذ 471 يوما، خلّفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود.