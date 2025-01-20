إيران: اتفاق غزة انتصار للمقاومة الفلسطينية

أكدت إيران اليوم الاثنين أن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار في قطاع غزة انتصار للمقاومة الفلسطينية، مضيفة أن ما حدث في غزة "عار على إسرائيل".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "شعب فلسطين وقف ضد الكيان الصهيوني بقوة وكرامة وحقق هذا الإنجاز العظيم"، وفق تعبيره.

وأضاف -خلال اجتماع لإحياء الذكرى 46 للثورة الإسلامية- أن المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال وداعموه بحق النساء والأطفال في غزة الصغيرة هي "نموذج للإرهاب".

وشدد الرئيس الإيراني على أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة "علّمت الدول الأخرى كيفية الصمود في مواجهة الإرهاب"، وفق قوله.

"انتصار للمقاومة"

بدورها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن ما حدث في غزة خسارة وعار على إسرائيل وداعميها ويظهر زيف ادعاءاتهم بشأن حقوق الإنسان.

وأفادت بأن الحفاظ على روح المقاومة والتضامن بين الأطراف الفلسطينية أجبر إسرائيل على قبول الاتفاق.

كذلك قال رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة "بداية متاعب الصهاينة"، مشددا على أن الاتفاق فُرض على إسرائيل نتيجة الخسائر.

وصباح أمس الأحد، بدأ سريان وقف لإطلاق النار في القطاع يستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.