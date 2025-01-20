إذاعة الجيش الإسرائيلي: عشرات الشكاوى بارتكاب جرائم حرب ضد جنودنا بعدة دول

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جندي احتياط بالجيش موجودا حاليا في برشلونة محل شكوى تقدمت بها مؤسسة "هند رجب" على خلفية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وحسب المصدر ذاته، فإن المنظمة قدمت حتى الآن أكثر من 30 شكوى ضد جنود إسرائيليين في ما لا يقل عن 8 دول.

وسبق أن ذكرت هيئة البث الإسرائيلية -نقلا عن مصادر أمنية- أن محاولات استهداف جنود الاحتلال قانونيا بالخارج آخذة في الارتفاع.

وأضافت الهيئة أن نحو 50 شكوى ضد جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رُفعت في الخارج، وفُتحت تحقيقات في 10 دول، وإن لم تُفض هذه الشكاوى إلى أي اعتقال حتى الآن.

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أشارت إلى أن وزير الخارجية غدعون ساعر عقد اجتماعا لفريق من وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، لبحث حماية اليهود والإسرائيليين في الخارج.

وجاء هذا الاجتماع على خلفية شكوى ضد جندي إسرائيلي في البرازيل، مما أدى إلى تهريبه حتى لا يكون محل اعتقال.

تحقيق العدالة

وذكرت يديعوت أحرونوت أن وزير الخارجية الإسرائيلي أصدر توجيهات خلال الاجتماع بوضع إجراءات عمل واضحة وفورية للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وتتخذ مؤسسة "هند رجب" من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا رئيسيا لها منذ تأسيسها في فبراير/شباط 2024، وتسعى إلى تحقيق العدالة في مواجهة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين.

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واستلهمت المؤسسة اسمها من هند رجب، طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى وقف إطلاق النار أمس الأحد، ارتكبت إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- إبادة جماعية بقطاع غزة، خلفت أكثر من 157 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.