10 شهداء بقصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي

استشهد 10 نازحين فلسطينيين على الأقل فجر اليوم الخميس، بينهم نساء وأطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيامهم في منطقة المواصي، غربي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن بين الشهداء نساء وأطفال، كما أصيب أكثر من 15 آخرين، خلال قصف المنطقة التي كان الجيش الإسرائيلي قد صنفها بـ"الآمنة".

اللحظات الأولى لقصف الاحتلال خيام النازحين في المواصي غرب خانيونس، قبل قليل. pic.twitter.com/JK6zr2qY71 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 2, 2025

وقتل الاحتلال 6 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وسيدتان، وأصيب عدد آخر، الأربعاء، بقصف استهدف شقة سكنية بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزة ما يسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وفي ظل الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت قطاع غزة، يعيش النازحون الفلسطينيون في قطاع غزة ظروفا إنسانية قاسية، بسبب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهرا.

ويعاني الأطفال والأهالي من صقيع الشتاء القارس في خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

تغطية صحفية: 7 شـ.ـهداء بينهم 3 أطفال وإصابات في قصف الاحتلال خيمة نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/NVZ2K9tVAc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2025

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وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.​​​​​​

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.