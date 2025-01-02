محادثات سعودية سورية في الرياض

بدأت في الرياض اليوم الخميس محادثات بين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره السوري أسعد الشيباني الذي يقوم بأول زيارة رسمية للخارج.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إن المحادثات ستناقش عددا من الملفات التي تهم البلدين.

ووصل الشيباني مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة السعودية على رأس وفد يضم وزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات أنس خطاب.

وكان في استقبال وفد الإدارة الجديدة في سوريا وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، وفق ما أوردته وكالتا الأنباء السعودية والسورية.

نائب وزير الخارجية يستقبل وفدًا سوريًا رفيع المستوى برئاسة وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة لدى وصولهم مطار الرياض.https://t.co/uuKitJoYCO#واس_عام pic.twitter.com/XPkAJmOCo2 — واس العام (@SPAregions) January 1, 2025

والاثنين الماضي، قال الشيباني إنه تلقى دعوة من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لزيارة المملكة، مضيفا أنه يتطلع لبناء علاقات إستراتيجية مع السعودية على كافة المجالات.

وكان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع التقى الأسبوع الماضي وفدا سعوديا برئاسة مستشار في الديوان الملكي في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

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كما وصلت صباح أمس الأربعاء أول طائرة مساعدات إنسانية وإغاثية سعودية إلى مطار دمشق الدولي ضمن جسر جوي أعلنت الرياض عن إطلاقه.

وتأتي زيارة الوفد السوري إلى الرياض بعد أقل من شهر على إطاحة الثوار بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد وفراره إلى روسيا في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبعيد الإطاحة بنظام الأسد، أكدت السعودية دعمها للشعب السوري وخياراته، وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين، وعدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية.