إصابة 10 أشخاص في إطلاق نار خارج ملهى ليلي بنيويورك

ذكرت وسائل إعلام أميركية أن 10 أشخاص أصيبوا في إطلاق نار خارج ملهى ليلي في مقاطعة كوينز التابعة لنيويورك.

وأوضحت المصادر أن المهاجم استهدف الملهى الليلي قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي، وتم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات القريبة من المنطقة.

وذكرت الشرطة المحلية أن الإصابات غير خطرة، ولا تشكل تهديدا على حياة المصابين.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الهجوم، ولم يتضح بعد مصير منفذ الهجوم.

وجاء الهجوم بعد يوم من عملية دهس في نيو أورليانز راح ضحيتها 15 شخصا، كما تسبب انفجار سيارة أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس في مقتل سائق السيارة وإصابة 7 آخرين.