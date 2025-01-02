الاحتلال يغتال قائد شرطة غزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الجيش الإسرائيلي اغتال اليوم الخميس مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح وضابطا آخر كبيرا في غارة على منطقة المواصي في خان يونس، وأوقع القصف شهداء في مناطق أخرى بالقطاع.

وقالت وزارة الداخلية -في بيان- إن الاحتلال أقدم على جريمة نكراء باغتياله مدير عام الشرطة بالقطاع اللواء محمود صلاح واللواء حسام شهوان عضو مجلس قيادة الشرطة، وأضافت أنه يمعن في الإصرار على نشر الفوضى في القطاع وتعميق المعاناة الإنسانية.

وتابعت أن صلاح وشهوان اغتيلا بينما كانا يقومان بواجبهما الإنساني والوطني في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الكارثية التي يمر بها بفعل العدوان الإسرائيلي.

كما قالت إن الغارة على مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة أسفرت أيضا عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

استشهاد اللواء محمود صلاح قائد الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة و العميد حسام شهوان محافظ خانيونس.. والله فقد كبير جداً، لا أبالغ إن قلت أنهم من خيرة من أنجبت #غزة، وعملوا لسنوات على ترسيخ العقيدة الشرطية الوطنية التي تحمي ظهر المقاومة وتحمي الوطن والمواطنين رحمهم الله pic.twitter.com/D7m55Q1PLY — 🇵🇸 أدهم أبو سلمية (@AdhamPal922) January 2, 2025

إعلان

وذكر بيان وزارة الداخلية أن اللواء محمود صلاح خدم في الشرطة منذ تأسيسها قبل 30 عاما، عمل خلالها على بسط الأمن في قطاع غزة.

وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن 10 فلسطينيين استشهدوا في قصف خيام النازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس، كما استشهد شخصان في قرية بني سهيلا جنوبي خان يونس.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الخيام تعرضت للقصف بينما كان الناس نياما، مشيرة إلى أن بين الشهداء 4 أطفال و3 نساء.

#صور | مشاهد جديدة للدمار الهائل في جباليا شمال قطاع غزة pic.twitter.com/eXSjmLm5Yf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2025

قصف وشهداء

في غضون ذلك، قالت مصادر طبية للجزيرة إن نحو 30 فلسطينيا استشهدوا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 12 منهم في خان يونس.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 4 مواطنين في قصف جوي إسرائيلي على فلسطينيين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان بنيران مسيرة إسرائيلية في شارع الشعف شرقي مدينة غزة.

وفي جباليا البلد شمالي القطاع، استشهد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على المنطقة وفقا لمراسل الجزيرة.

ومنذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتعرض المناطق الشمالية بقطاع غزة لهجوم إسرائيلي أسفر عن استشهاد نحو 4 آلاف فلسطيني وتهجير عشرات الآلاف.

ويتركز الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أوقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 45 ألف شهيد و108 آلاف مصاب، بينما لا يزال آلاف تحت أنقاض المباني المدمرة.

محمود بصل: الاحتلال يمنع طواقم الدفاع المدني من ممارسة مهامها وتهددها بالقتل pic.twitter.com/xvPkXOAaI6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 2, 2025

الدفاع المدني

على صعيد آخر، قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع طواقم الدفاع المدني من ممارسة مهامها وتهددها بالقتل.

إعلان

وأضاف بصل في -مقابلة مع الجزيرة- أن قوات الاحتلال اعتقلت أفرادا من الدفاع المدني، في حين لا يزال آخرون يمارسون مهام الإنقاذ رغم الصعوبات.

من جانبه، قال مدير المستشفيات الميدانية في وزارة الصحة بغزة مروان الهمص إن 8 أشخاص بينهم 7 أطفال رضع توفوا بسبب البرد الشديد.

وأضاف الهمص -في مقابلة مع الجزيرة- أن الوضع في كامل قطاع غزة صعب للغاية، وأن الناس تتضوّر جوعا وتموت بسبب البرد وعدم توفر العلاج والدواء.

ويتعرض قطاع غزة منذ أيام لمنخفض جوي رافقته أمطار غزيرة غمرت ما لا يقل عن 1500 خيمة، كما انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير مما فاقم معاناة العائلات الفلسطينية، خاصة التي تعيش في الخيام.