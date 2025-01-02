قتيل وجرحى بانفجار شاحنة تسلا أمام فندق لترامب في لاس فيغاس

أعلنت شرطة لاس فيغاس أنّ شاحنة صغيرة من طراز "سايبر تراك" التي تنتجها شركة "تسلا" المملوكة لإيلون موسك انفجرت صباح الأربعاء أمام فندق ترامب في المدينة وهذا أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة.

وقال قائد شرطة لاس فيغاس، كيفن مكماهيل، خلال مؤتمر صحفي: "هناك شخص ميت داخل سايبر تراك" بالإضافة إلى 7 أشخاص آخرين يعانون من "جروح طفيفة".

وأضاف مكماهيل: "نتخذ جميع الاحتياطات التي نحتاجها للحفاظ على سلامة مجتمعنا. ونبحث عن عبوات أخرى".

ونقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أمنيين كبار قولهم إنه يتم التحقيق في انفجار السيارة خارج فندق ترامب على أنه هجوم إرهابي محتمل.

من جهته أعلن إيلون ماسك على منصة "إكس" التي يملكها أنّ فرق شركته تحقق في هذا الانفجار الذي "لم ير مثيلا له من قبل".

ونشر إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترامب ونجل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، تعليقا على الحادث على موقع إكس قائلا: "في وقت سابق من اليوم، اندلع حريق في مركبة كهربائية عند مدخل فندق ترامب لاس فيجاس".

ويقول خبراء السيارات إن حرائق السيارات الكهربائية مختلفة عما يحدث في السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، حيث تستمر غالبا لفترة أطول ويكون إخمادها أصعب.