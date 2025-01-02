سرايا القدس: أنقذنا حياة أسير إسرائيلي بعد محاولته الانتحار

قال أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الخميس إن الفرق الطبية للسرايا تعاملت قبل 3 أيام مع محاولة انتحار أحد الأسرى الإسرائيليين لديها في قطاع غزة.

وأضاف أبو حمزة عبر تطبيق تليغرام أن الفرق الطبية نجحت بإنقاذ حياة الأسير بعد محاولته الانتحار بسبب حالته النفسية.

وتابع أن حالة الأسير النفسية تدهورت بعد وضع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطا جديدة أدت لفشل إطلاق سراحه.

كما قال الناطق العسكري إنه عقب محاولة انتحار الأسير قررت سرايا القدس تشديد إجراءات الحراسة والسلامة للأسرى.

وفي الأسابيع الماضية، بثت سرايا القدس وكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقاطع مصورة ظهر فيها أسرى إسرائيليون ينددون بمماطلة نتنياهو في التوصل إلى صفقة تبادل، ويحمّلونه مسؤولية استمرار احتجازهم في غزة.

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية مرارا من أن حياة الأسرى معرضة للخطر بسبب تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة.