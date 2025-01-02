نتنياهو يرسل وفدا للدوحة لاستئناف مفاوضات التبادل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -اليوم الخميس- أنه وافق على إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة غدا الجمعة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وحسب القناة الـ13 الإسرائيلية، فإن الوفد سيبحث في الدوحة "صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار".

في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية -نقلا عن مسؤول إسرائيلي- إن هناك تقدما بطيئا في مفاوضات صفقة التبادل، لكن تم اتخاذ بعض الخطوات بهدف التوصل إلى اتفاق.

من جهته، ذكر موقع "والا" -نقلا عن مسؤولين إسرائيليين- أن إرسال فريق للدوحة هو محاولة اللحظة الأخيرة للتقدم في مفاوضات الصفقة، كما نقل عنهم أن تقدما كبيرا في مفاوضات الصفقة هو الذي دفع إسرائيل لإرسال وفدها إلى الدوحة.

بدورها، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصادر أن نتنياهو قرر عقد اجتماع خاص الجمعة بشأن الأسرى والمفقودين.

وأضافت الصحيفة أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين أخبر عائلاتهم بعدم صحة الأنباء عن وصول مفاوضات الصفقة لطريق مسدود، وقال لهم إن المفاوضات مستمرة وسط حالة من التعتيم، مؤكدا أن المفاوضات تهدف لإعادة الجميع رغم رفض الحكومة إنهاء الحرب.

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من ناحيتها، طالبت عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بمنح فريق التفاوض صلاحية كاملة لإبرام اتفاق يعيد جميع المحتجزين، وشددت على أنه يجب عدم إضاعة فرصة أخرى لإعادتهم.

وعلى مدار أكثر من عام، أكدت حركة حماس استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عنه بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.