طلاق وميدالية وحلم.. معلومات جديدة عن منفذ هجوم نيو أورليانز

كشفت السلطات ووسائل إعلام أميركية معلومات جديدة عن منفذ عملية الدهس التي استهدفت حشدا في مدينة نيو أورليانز في الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقالت السلطات إن المنفذ هو شمس الدين جبار (42 عاما) وقُتل إثر تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ورجحت أن تكون الحادثة "عملا إرهابيا"، وأكد الرئيس جو بايدن أن جبار ولد في الولايات المتحدة وخدم في الجيش الأميركي.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين مطلعين على التحقيق أن شمس الدين جبار -وهو عسكري سابق من ولاية تكساس- سجل مقاطع فيديو تحدث فيها عن "حلمه" بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤولون للشبكة إنه نشر تلك المقاطع قبل ساعات من الهجوم، وتحدث فيها عن طلاقه وخططه لجمع عائلته من أجل "احتفال" بقصد قتلهم، وذكرت سي إن إن أن المنفذ غيّر خططه لاحقا وقال إنه انضم إلى التنظيم.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر أمني أن المنفذ أعلن في المقاطع التي نشرها قبيل العملية في حسابه بموقع فيسبوك مبايعته لتنظيم الدولة.

من جهته، قال بايدن عن المشتبه به "أبلغني مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) أنه قبل ساعات قليلة من الهجوم، نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أنه مستوحى من داعش (تنظيم الدولة)، وعبر عن رغبته في القتل".

عملية دهس وإطلاق نار راح ضحيتها عشرات القتلى والمصابين.. ماذا حدث في ولاية #نيو_أورليانز الأمريكية؟#الجزيرة_مباشر | #أمريكا pic.twitter.com/Pu03ij0K0v — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2025

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"ميدالية الحرب على الإرهاب"

وبحسب وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، خدم جبار في الجيش من مارس/آذار 2007 حتى يناير/كانون الثاني 2015، بما في ذلك في أفغانستان بين 2009 و2010، وقد أنهى خدمته برتبة رقيب أول، وفقًا لوزارة الدفاع.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن سجلات الجيش الأميركي أن منفذ هجوم نيو أورليانز حصل على "ميدالية الحرب على الإرهاب" خلال خدمته العسكرية.

من جهتها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عبد الجبار جبّار، شقيق المهاجم، أن شقيقه اعتنق الإسلام حين كان يافعًا، بينما قال صديق للمنفذ للصحيفة إن الأخير أصبح في 2017 "حازما كثيرا" فيما يتعلق بإيمانه.

وتشير سجلات عامة إلى أن شمس الدين جبار عمل أيضا في العقارات في هيوستن.

وفي مقطع فيديو ترويجي لشركته العقارية نشر في موقع يوتيوب في عام 2020، قال رجل يحمل نفس اسم المشتبه به إنه خدم في الجيش لمدة 10 سنوات كمتخصص في الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، عانى المشتبه به من صعوبة التأقلم مع الحياة المدنية بعد تركه الجيش.

وبين عامي 2015 و2017، درس جبار أنظمة معلومات الكمبيوتر وحصل على درجة جامعية من ولاية جورجيا.

وبعيد عملية الدهس، قال مكتب التحقيقات الفدرالي إنه عثر على راية لتنظيم الدولة في الشاحنة التي استخدمها المهاجم، وهي من طراز فورد مستأجرة عبر تطبيق "تورو".

وأظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي شمس الدين جبار ملقى على الأرض بعد إصابته برصاص الشرطة.