صحف عالمية: حصيلة كارثية في غزة ونتنياهو قد يسبب مشكلة لترامب

تناولت صحف عالمية مواصلة قوات الاحتلال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة مع دخول العام الجديد، وقالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يمثل مشكلة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في الشرق الأوسط.

فقد تحدث تقرير في صحيفة "إندبندنت" عن وقوع المزيد من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي في غزة خلال اليوم الأول من العام الجديد، لافتًا إلى أن معظم القتلى من الأطفال والنساء.

وأشار التقرير إلى الحصيلة الكارثية للضحايا، وإلى الدمار الواسع النطاق والنازحين الذي قال إنهم يعيشون ظروفا مزرية مع دخول فصل الشتاء، في ظل غياب أي مؤشرات على وقف الحرب.

واقع مأساوي

وفي صحيفة "ليبيراسيون"، تناول تقرير الواقع المأساوي الذي تعيشه العائلات الفلسطينية في غزة، والذي تتعالى فيه صيحات الأطفال بسبب الجوع والبرد.

واستشهد التقرير بالأخبار التي تتحدث عن موت العديد من الأطفال بسبب شدة البرد. وأضاف أن النازحين يعيشون في خيام بالية بلا أغطية ولا ألبسة مع ندرة في الغذاء والدواء، محذرا من عواقب أيام مقبلة ستكون حتما أشد قسوة.

وفي صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قال مقال رأي إن نتنياهو "سيكون مشكلة كبيرة بالنسبة إلى ترامب عندما يتعلق الأمر بخططه بشأن الشرق الأوسط".

إعلان

وأعاد المقال التذكير ببعض المواقف التي أُحرج فيها الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن على يد نتنياهو، دون أن يغير ذلك شيئا في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل.

وقال كاتب المقال إنه "لا يتوقع من ترامب أن يسير على نفس النهج خصوصا فيما يتعلق بمسعى نتنياهو لإطالة الحرب على غزة".

الحوثيون وسوريا

أما صحيفة "واشنطن بوست"، فتحدثت عن تكثيف الولايات المتحدة هجماتها على مواقع لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن تزامنا مع مساعي إسرائيل للحد من هجمات الجماعة التي باتت سببا في هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ من جديد.

ووفقا للصحيفة، فقد لاحظ الخبراء أن تصميم الحوثيين لم يتأثر بعد عام من الضربات الأميركية والبريطانية ثم الإسرائيلية، بل إنها "عززت مكانتهم إقليميا كحركة مقاومة لإسرائيل وأميركا والغرب".

وأخيرا، قال مقال في مجلة "نيوزويك" إن سقوط نظام بشار الأسد يفرض تحديا إستراتيجيًا كبيرا على إسرائيل وإن بدا في الظاهر مفيدا لها، مضيفا أن إسرائيل "تعودت على رد فعل النظام السابق وكانت تفهم سياساته مما جعلها تتفرغ للقتال على جبهات أخرى".

لكن التغيير الجديد في سوريا "يضع إسرائيل أمام معضلة لا يبدو أنها تمتلك إستراتيجية واضحة ومتماسكة للتعامل معها"، كما قال مسؤول أمني إسرائيلي متقاعد للمجلة.