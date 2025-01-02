صحف عالمية: المقاومة أعادت بناء قوتها بشكل كبير في غزة

تناولت الصحف العالمية الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، وقالت إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادت بناء قوتها بشكل كبير.

فقد سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الغارات التي شنتها إسرائيل على غزة مع بداية العام الجديد، وقالت إن الأزمة الإنسانية المروعة قد تواصل التفاقم مع اشتداد البرد.

ونقلت الصحيفة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أن 6 أطفال على الأقل لقوا حتفهم في الأيام الأخيرة بسبب البرد.

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن قوات حركة حماس تعود بقوة خلال تجنيد قوات جديدة، مشيرة إلى أنها جمعت -إلى جانب حركة الجهاد الإسلامي– ما بين 20 و23 ألف مقاتل.

ولفتت الصحيفة إلى أن 6 آلاف من سكان القطاع اعتقلوا خلال الحرب على يد جيش الاحتلال ولم يفرج سوى عن 2200 منهم.

إسقاط حقوق الفلسطينيين

وفي شأن متصل بالحرب، قال موقع "بوليتيكو" إن الجماعات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، والتي لطالما انتقدت جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، تواجه معضلة أكبر تتمثل في الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجمهوريين.

ونقلت الصحيفة عن القائدة اليسارية بيث ميلر قولها إن إدارة ترامب من المرجح أن تحاول إسقاط حركة حقوق الفلسطينيين بأسرع ما يمكن.

أما افتتاحية "وول ستريت جورنال" فعلقت على هجوم "نيو أورلينز"، وقالت إن الأراضي الأميركية "ليست آمنة من الهجمات التي تم التخطيط لها أو تنفيذها من قبل جهات أجنبية".

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ورأت الصحيفة أن "من الضروري الاستمرار في الهجوم على الجماعات الجهادية في الخارج"، ودعت دونالد ترامب للحفاظ على القاعدة الأميركية في سوريا "التي كانت مهمتها ردع تنظيمي الدولة أو القاعدة".