شرطة كوريا الجنوبية تداهم مطارا ضمن تحقيقات الطائرة المنكوبة

دهمت الشرطة الكورية الجنوبية مطار موان في جنوب البلاد في إطار تحقيقاتها في كارثة تحطم طائرة ركاب أسفرت عن مقتل 179 شخصا.

وقالت الشرطة في بيان لها -اليوم الخميس- إنها تُجري منذ ساعات الصباح عملية تفتيش وضبط في 3 مواقع، ضمن تحقيقاتها بحادث الطائرة الذي وقع في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأوضحت الشرطة أن المواقع الثلاثة هي مطار موان، ومقر شركة جيجو للطيران في سول، بالإضافة إلى مكتب لسلطة الطيران الإقليمية في موان.

وأعلنت السلطات -الثلاثاء الماضي- أنها تتحقق من مدى قانونية بناء جدار إسمنتي شيد في نهاية مدرج مطار موان واصطدمت به الطائرة أثناء هبوطها، مما تسبب بأسوأ كارثة جوية في تاريخ البلاد.

وفي وقت سابق، تمكن المحققون في حادث تحطم الطائرة من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، فيما لا يزال المحققون يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الآخر الذي يسجل بيانات الرحلة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي تحطمت طائرة "بوينغ 737-800" تابعة لشركة "جيجو" منخفضة التكلفة، تنقل على متنها 181 شخصا في رحلة من تايلند إلى موان، جنوب غرب كوريا الجنوبية، بعد أن أطلقت نداء استغاثة وحطت على مدرج المطار من دون عجلات، لتنزلق ثم تصطدم في نهاية المدرج بجدار وتنفجر.

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وأسفر الحادث عن مقتل كل ركاب الطائرة الـ179، باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تم إنقاذهما.

وإثر الحادث، أصدرت هيئة الطيران الكورية الجنوبية أمرا بوقف طيران جميع الطائرات من طراز بوينغ 737-800 وإجراء فحوص سلامة عليها للتأكد من عدم وجود خلل في تصنيعها يتعلق بالآلية الهيدروليكية لإنزال العجلات.