شاهد.. لحظة انفجار شاحنة تسلا أمام فندق ترامب

أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا مراقبة لحظة انفجار شاحنة "تسلا سايبرتراك" -التي تنتجها شركة يملكها إيلون ماسك- أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وعرض ناشطون -عبر منصة إكس- مشاهد توثق لحظة الانفجار وتصاعد الدخان الكثيف قرب مدخل للفندق، وأظهرت مشاهد أخرى اشتعال النيران في المركبة.

🚨New footage of the Tesla Cybertruck exploding in front of the Trump hotel

It looks like fireworks exploded

This was intentional

Someone was sending a message to Trump & Elon pic.twitter.com/aTpe0oM6jg

