شاهد.. لحظة انفجار شاحنة تسلا أمام فندق ترامب

أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا مراقبة لحظة انفجار شاحنة "تسلا سايبرتراك" -التي تنتجها شركة يملكها إيلون ماسك- أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وعرض ناشطون -عبر منصة إكس- مشاهد توثق لحظة الانفجار وتصاعد الدخان الكثيف قرب مدخل للفندق، وأظهرت مشاهد أخرى اشتعال النيران في المركبة.

🚨New footage of the Tesla Cybertruck exploding in front of the Trump hotel It looks like fireworks exploded This was intentional Someone was sending a message to Trump & Elon pic.twitter.com/aTpe0oM6jg — DC_Draino (@DC_Draino) January 1, 2025

وذكر مسؤولون أميركيون -في وقت سابق- أن سائق السيارة قتل و7 آخرين على الأقل أصيبوا في انفجار السيارة، بينما قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه انضم للتحقيقات.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وتحدث كيفن ماكماهيل (قائد شرطة لاس فيغاس) خلال مؤتمر صحفي عن سيارة سايبرتراك وفندق ترامب، قائلا إنه "من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي يتعين علينا الإجابة عنها".

I have footage of smoke/fire and evacuation at @realDonaldTrump Trump International Hotel Las Vegas pic.twitter.com/wVfyafg9bO — Chris Saad (@ChrisSaad) January 1, 2025

يُذكر أن هذا الفندق المشار إليه جزء من مؤسسة ترامب التابعة للرئيس الأميركي المنتخب الذي سيعود للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وكان ماسك من الداعمين الرئيسيين لترامب في حملته الرئاسية.