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شاهد.. لحظة انفجار شاحنة تسلا أمام فندق ترامب

Flames rise from a Tesla Cybertruck after it exploded outside the Trump International Hotel Las Vegas, in Las Vegas, Nevada, U.S., January 1, 2025 in this screengrab taken from a social media video. Alcides Antunes/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAY
الانفجار أمام فندق ترامب خلف قتيلا و7 مصابين على الأقل (رويترز)
2/1/2025-|آخر تحديث: 2/1/202508:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أظهرت مشاهد وثقتها كاميرا مراقبة لحظة انفجار شاحنة "تسلا سايبرتراك" -التي تنتجها شركة يملكها إيلون ماسك- أمام فندق ترامب بمدينة لاس فيغاس في ولاية نيفادا الأميركية.

وعرض ناشطون -عبر منصة إكس- مشاهد توثق لحظة الانفجار وتصاعد الدخان الكثيف قرب مدخل للفندق، وأظهرت مشاهد أخرى اشتعال النيران في المركبة.

وذكر مسؤولون أميركيون -في وقت سابق- أن سائق السيارة قتل و7 آخرين على الأقل أصيبوا في انفجار السيارة، بينما قال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) إنه انضم للتحقيقات.

ووقع الحادث بعد ساعات فقط من هجوم دهس فيه رجل بشاحنة مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وتحدث كيفن ماكماهيل (قائد شرطة لاس فيغاس) خلال مؤتمر صحفي عن سيارة سايبرتراك وفندق ترامب، قائلا إنه "من الواضح أن هناك الكثير من الأسئلة التي يتعين علينا الإجابة عنها".

يُذكر أن هذا الفندق المشار إليه جزء من مؤسسة ترامب التابعة للرئيس الأميركي المنتخب الذي سيعود للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري. وكان ماسك من الداعمين الرئيسيين لترامب في حملته الرئاسية.

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المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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