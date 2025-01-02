دول عربية تدين حادثة الدهس في نيو أورليانز

أدانت مصر وقطر والسعودية والعراق حادث الدهس الذي وقع في مدينة نيو أورليانز بالولايات المتحدة أمس الأربعاء، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن حاكم ولاية لويزيانا الأميركية جيف لاندري، حالة الطوارئ في نيو أورليانز، على خلفية الهجوم الذي قُتل فيه 15 شخصا وأصيب أكثر من 30، جراء دهس سيارة حشدًا من الناس.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن إدانتها للحادث الذي وصفته بـ"المأساوي"، وجددت رفض القاهرة "لكافة أشكال العنف التي تستهدف أمن وسلامة المدنيين".

بدورها، قالت الخارجية القطرية في بيان إنها تدين الحادث وتجدد "موقف دولة قطر الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان إدانتها للحادث و"رفض المملكة ونبذها التام لكافة أشكال العنف".

من جانبها، أعربت الخارجية العراقية في بيان عن إدانتها واستنكارها للحادث وتضامنها مع الشعب الأميركي، وأوضحت أنها "تجدّد موقف العراق الثابت في إدانة كافة أشكال العنف التي تستهدف المدنيين".

وأعربت البُلدان الأربعة عن تعازيها لذوي الضحايا، وحكومة وشعب الولايات المتحدة، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، أن منفذ الهجوم بالسيارة الذي وقع في نيو أورليانز، مواطن أميركي من ولاية تكساس (جنوب) يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وقد قتل خلال اشتباك مع قوات الأمن عقب العملية.

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وأفاد المكتب أن جبار نفذ الهجوم بشاحنة صغيرة مستأجرة، وأنه تم العثور على علم تنظيم الدولة الإسلامية في السيارة.

وفي وقت لاحق، قالت العميلة الخاصة المساعدة في مكتب التحقيقات الفدرالي أليثيا دنكان، خلال تصريحات صحفية، إن جبار خدم سابقا في الجيش الأميركي.

وأفاد متحدث باسم الجيش بأن جبار انضم للجيش في الفترة من مارس/آذار 2007 وحتى يناير/كانون الثاني 2015 ثم انضم لقوات الاحتياط من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى يوليو/تموز 2020.

وخدم الرجل في أفغانستان من فبراير/شباط 2009 إلى يناير/كانون الثاني 2010 وحمل رتبة رقيب أول في نهاية الخدمة.