حراك سياسي في تركيا بعد إشارات "إيجابية" من الزعيم الكردي أوجلان

أجرى وفد من حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المحسوب على أكراد تركيا، محادثات مع رئيس البرلمان التركي وزعيم حزب الحركة القومية في أعقاب أول تواصل سياسي مع زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون عبد الله أوجلان خلال نحو 10 سنوات.

واجتمع الوفد الذي ضم 3 من أعضاء حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" المعارض -اليوم الخميس- مع رئيس البرلمان نعمان قورتولموش، ثم مع رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي في سياق جهود لإعادة إطلاق الحوار بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني.

وعُقد الاجتماعان لإطلاع كورتولموش وبهجلي على مضمون اللقاء الذي أجراه وفد من الحزب المعارض نهاية الأسبوع الماضي مع مؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في سجن جزيرة إمرالي قرب إسطنبول.

وتعد تلك أول زيارة سياسية لأوجلان منذ أكثر من عقد، وجاءت بعد شهرين من دعوة أطلقها زعيم حزب الحركة القومية المنضوي في الائتلاف الحاكم لحل القضية الكردية.

فقد دعا بهجلي أوجلان للحضور إلى البرلمان لإعلان حل حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه أنقرة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيما إرهابيا- مقابل إطلاق سراحه.

ولقيت مبادرة زعيم حزب الحركة القومية دعما من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجاءت قبل أسابيع من دخول الفصائل السورية إلى دمشق وإنهاء حكم عائلة الأسد الذي استمر أكثر من 50 عاما.

موقف أوجلان

ونُقل عن أوجلان -بعدما التقى في سجنه وفد حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب"- تصريحات قرئت باعتبارها إشارة إلى استعداده لإنهاء القتال ضد الدولة التركية.

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وأعرب أوجلان عن استعداده للمساهمة في صنع السلام، معتبرا أن تعزيز الأخوة الكردية التركية هو "مسؤولية تاريخية".

ونُقل عنه قوله إنه "مستعد لاتخاذ الخطوات الإيجابية الضرورية"، مشيرا إلى أن الوفد الذي زاره سينقل موقفه إلى الدولة التركية والقوى السياسية الأخرى.

وصرح النائب سري سوريا أوندر -عضو الوفد الذي التقى أوجلان- بأن مباحثاتهم مع رئيس البرلمان التركي اليوم الخميس كانت إيجابية، وقال "لدينا أمل"، وفقا لما نقلته شبكة "إن تي في" التركية.

وأضاف أوندر أن الوفد سيجتمع مع حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس المشارك لحزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" تونجر بكيرهان قد وصف التطورات الأخيرة بأنها "فرصة تاريخية لبناء مستقبل مشترك"، ورأى أن تركيا والمنطقة "على أعتاب تحول ديمقراطي محتمل".