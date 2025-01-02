مصرع 27 مهاجرا إثر غرق قاربين قبالة سواحل تونس

أعلنت السلطات التونسية -اليوم الخميس- انتشال 27 جثة لمهاجرين غير نظاميين، بينهم نساء وأطفال، إثر غرق قاربين قبالة سواحل قرقنة بولاية صفاقس شرق البلاد، أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية في صفاقس، زياد السديري، أن الحادثة وقعت ليلة رأس السنة، مشيرا إلى أن الجثث التي تم انتشالها شملت رضيعا وعددا من النساء. وأضاف أن جهود البحث عن المفقودين لا تزال مستمرة.

ووفقا لمسؤول في الحرس الوطني، كان على متن القاربين نحو 110 مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وتمكنت وحدات خفر السواحل التونسية من إنقاذ 83 شخصا، بينهم 17 امرأة و7 أطفال، وأفادت تقارير بأن 15 من الناجين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتعد تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى أبرز نقاط انطلاق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا، حيث إن بعض سواحلها تقع على بعد أقل من 150 كيلومترا من جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، مما يجعلها نقطة عبور رئيسية للهجرة غير النظامية.

وتواجه تونس ضغوطا متزايدة من الدول الأوروبية للحد من تدفق المهاجرين، إذ أعلنت المفوضية الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2023 عن تخصيص 127 مليون يورو كمساعدات لتونس في إطار مذكرة تفاهم تغطي قضايا الهجرة.

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ومنذ بداية عام 2024، سجل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ما بين 600 و700 حالة وفاة أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية. وفي عام 2023، تجاوزت حالات الوفاة والاختفاء 1300 حالة، مما يسلط الضوء على المخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء محاولتهم عبور المتوسط.