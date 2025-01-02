أخبار|سوريا

تفاعلات واسعة بين السوريين بعد تعديلات بالمناهج الدراسية

Syrian children sit in a classroom at the Hussien Zein school in the Damascus suburb of Sahnaya September 14, 2014. Syrian children returned to school in Damascus for the new academic year, as the country's civil war rages on. At the Hussien Zein school, there was little evidence on Sunday that Syria is in the midst of a bloody conflict.The school courtyard was packed as children returned after an extended summer break. UNICEF said in July that approximately three million Syrian children had been displaced, one million children were out of school, and another million were at risk of dropping out due to insecurity. Attendance rates are as low as 36 percent in areas that are hard to reach. REUTERS/Omar Sanadiki (SYRIA - Tags: SOCIETY EDUCATION)
وزارة التربية أوضحت أن التعديلات تتعلق خصوصا بتصحيح بعض المعلومات في مادة التربية الإسلامية (رويترز)
2/1/2025-|آخر تحديث: 2/1/202510:15 م (بتوقيت مكة المكرمة)

بعد مضي أقل من شهر على سقوط نظام الأسد في سوريا، واستلام "إدارة العمليات العسكرية" السلطة، وتسمية الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما بإجراء جملة من التعديلات على المناهج الدراسية من الصف الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي.

شملت التعديلات بشكل رئيسي حذف مادة التربية الوطنية من المناهج، واستبدال كل العبارات والصور والدروس المرتبطة بنظام الأسد المخلوع من كل المواد الدراسية، كما أجريت تعديلات في مادة التربية الإسلامية.

وتم استبدال عبارات من قبيل "مبدأ الإنسانية" بـ"الأخوة الإيمانية"، و"أن يبذل الإنسان روحه في سبيل وطنه" بـ"أن يبذل الإنسان روحه في سبيل الله"، كما تم حذف اسم الملكة زنوبيا من أحد الدروس.

وأثارت التعديلات ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن رأى أن إجراء التعديلات ليس من اختصاص حكومة تصريف الأعمال.

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وقالت معلقة على منشور وزارة التربية على فيسبوك، إنها تتفهم حذف أقوال الرئيس المخلوع بشار الأسد وصوره ونشيد "حماة الديار"، لكنها استنكرت حذف ما يتعلق بـ"بطولات الجيش ضد إسرائيل"، وما له علاقة بـ"ظلم العثمانيين"، كما رفضت ما وصفته بأنه تشويه للتاريخ القديم قبل الأديان.

من ناحية أخرى، قال الناشط قتيبة ياسين عبر موقع إكس إن حذف ما يتعلق بالملكة زنوبيا كان من مادة التربية الدينية وليس التاريخ.

ورأت معلقة أخرى أن الحكومة لا يحق لها إجراء تعديلات على مناهج التعليم باعتبارها حكومة تسيير أعمال، وقالت إن التعديل مرهون بإقرار الدستور الجديد للبلاد ويتطلب لجنة مكلفة من قبل حكومة منتخبة.

***للاستخدام الداخلي**** - تعليقات في فيسبوك على تعديل المناهج بسوريا

في المقابل، انتقدت إحدى المعلقات ما وصفتها بأنها ازدواجية معايير في التعامل مع الأمر، وقالت إن أحدا لم يعلق على استخدام نظام الأسد ولعدة مرات ميزانية كبيرة لتعديل المناهج في "بلد يموت"، ورأت أن التاريخ الذي يجري انتقاد تعديله حاليا كله خاطئ.

وذكرت معلقة أخرى أنه لا يحق للحكومة الحالية "تجهيل أجيال سوريا القادمة بتاريخ البلد والمنطقة"، ورأت أن تعديل المناهج يحتاج إلى وقت، وأضافت "نريد الخلاص من فكر البعث واستبداله بما هو غير إقصائي. والسلفية لن تكون بديلا جامعا".

***للاستخدام الداخلي**** - تعليقات في فيسبوك على تعديل المناهج بسوريا

في السياق نفسه، طالب أحد المعلقين بكف يد من سماهم "أصحاب الأيديولوجيا" عن التعليم، ورأى أن التعديلات "تشويه لتاريخ سوريا، وحتى تشويه للدين الإسلامي بفرض فهم أحادي له"، وفق تعبيره.

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وبعد هذا الجدل الواسع، عادت وزارة التربية لتنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي تصريحا على لسان وزير التربية والتعليم نذير القادري يقول فيه إن المناهج في جميع مدارس سوريا على وضعها "حتى يتم تشكيل لجان اختصاصية لمراجعة المناهج وتدقيقها".

وأضاف القادري أن ما تم تعديله "يرتكز بشكل رئيسي على تصحيح بعض المعلومات الخاطئة التي اعتمدها نظام الأسد البائد في منهاج مادة التربية الإسلامية".

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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