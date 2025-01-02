"تصعيد دموي" على غزة وحماس تصف "التخاذل" الدولي بوصمة عار

قالت مصادر طبية إن 74 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية غير مسبوقة على قطاع غزة، في حين نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ"إمعان الاحتلال في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل".

وقال مراسل الجزيرة إن 4 فلسطينيين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في حي الرمال، وسط مدينة غزة. كما استشهد فلسطينيان آخران جراء قصف إسرائيلي استهدف عربة في حي الدرج شرقي المدينة.

وتعرضت خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس لقصف إسرائيلي راح ضحيته 10 شهداء وأصيب نحو 15 بينهم 3 أطفال وامرأتان.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 6 أشخاص، وإصابة 13 في غارة إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ مبنى لوزارة الداخلية قرب منطقة دوار أبو حميد، وسط مدينة خان يونس.

وقال الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن 20 شخصا استشهدوا في مجزرتين بجباليا النزلة والمواصي.

وفي تصريحات للجزيرة أضاف بصل أن معظم الضحايا الذين يتعامل معهم الدفاع المدني أطفال ونساء، ما يؤكد إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التطهير العرقي.

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وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين على الأقل وأصابت 15، في مخيم للنازحين بجنوب قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

حماس تدين

من جهتها، أدانت حركة حماس تصعيد الاحتلال وعدوانه على مختلف مناطق قطاع غزة، واستشهاد أكثر من 50 معظمهم من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الاحتلال يمعن في حرب الإبادة ضد المدنيين العزل.

وأضافت حماس، في بيان، أن تخاذل المجتمع الدولي ومؤسساته، وتخليه عن دوره في العمل لوقف جريمة الاحتلال المستمرة "وصمة عار لن تُمحى وإخفاق أخلاقي مدو لن يغفره التاريخ".

ودعت حماس جماهير الأمتين العربية والإسلامية، وأحرار العالم، للتحرك في المستويات كافة، للضغط لوقف المجازر اليومية، وتصعيد الفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني.

وتحدث مكتب الإعلام الحكومي بغزة عن تصعيد دموي، وقال إن الجيش الإسرائيلي نفذ 34 غارة خلال الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها "71 شهيدا" وعشرات الجرحى.

من جهته، قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منير البرش إن كل أنواع الموت اجتمعت على أبناء القطاع.

وفي تصريحات للجزيرة أضاف البرش أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي في القطاع يزداد شراسة ووحشية في ظل صمت العالم.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة -اليوم الخميس- ارتفاع حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 45 ألفا و581 شهيدا، و108 آلاف و438 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة -في بيانها الإحصائي اليومي- إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 28 شهيدا و59 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.