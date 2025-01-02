هرتسوغ يقدم اعتذارا باسم إسرائيل

قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اعتذارا عما أسماه "كارثة السابع من أكتوبر" في إشارة إلى هجوم فصائل فلسطينية على إسرائيل (طوفان الأقصى)، مجددا الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية فيها.

ووصف هرتسوغ، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاة) في مستوطنة حتسريم (جنوب)، ما حدث بأنه إخفاق ينبغي التحقيق فيه من قبل لجنة رسمية.

وحضر الفعالية مستوطنون من مستوطنة بئيري المحاذية لقطاع غزة وعائلات أسرى إسرائيليين.

وقال الرئيس الإسرائيلي "لا يمكننا أن نتعافى إذا لم نُعد المختطفين على الفور"، في إشارة إلى المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأضاف هرتسوغ مخاطبا الحضور "أطلب منكم باسم دولة إسرائيل الصفح عن الكارثة الرهيبة التي وقعت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023″، على حد وصفه.

وكانت لجنة التحقيق الإسرائيلية المدنية بأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول (طوفان الأقصى) قالت قبل شهرين إن الحكومة فشلت في حماية مواطنيها وعليها تحمل المسؤولية.

وأوضحت اللجنة أنها جمعت خلال التحقيق 120 شهادة على الأقل تثبت فشل إسرائيل، مشيرة إلى أنها توصلت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "قادنا إلى أكبر كارثة في تاريخ بلادنا".

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ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، شنت حماس وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيلي، وأُصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة مؤقتة، وأعلنت مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.

ومنذ ذلك الحين وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل حرب إبادة على غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.