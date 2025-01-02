الاحتلال يتوغل ببلدة بيت ليف اللبنانية لأول مرة ويفتش منازل

توغلت دورية للجيش الإسرائيلي في بلدة بيت ليف جنوبي لبنان للمرة الأولى، وقامت بتفتيش بعض المنازل، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن "دوريات معادية تقوم بالدخول إلى بلدة بيت ليف (في قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية)، وتعمل عناصرها على تفتيش المنازل الواقعة لجهة بلدتي راميا والقوزح".

وكانت الوكالة قد ذكرت -في وقت سابق- أن دورية إسرائيلية معززة بدبابات الميركافا وآليات وجرافة، توغلت في أطراف بيت ليف التي لم يبلغها الجيش الإسرائيلي خلال عملية التوغل البري التي أطلقها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي هذا في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد المواجهة العسكرية التي بدأت بقصف متبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتطورت لاحقا إلى حرب واسعة.

ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، فقد تعرضت منطقة الرومية بين بلدتي بيت ليف وياطر لقصف مدفعي إسرائيلي، فيما حلق طيران حربي إسرائيلي مسيّر في أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية على مستوى منخفض، كما حلقت طائرات استطلاعية على مستوى منخفض في أجواء مدينة صور والقرى التابعة لقضائها بمحافظة الجنوب.

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وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء إنها أحصت حتى اليوم الخميس -استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية- 344 خرقا لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيلي بدعوى التصدي لتهديدات من حزب الله، مما أدى إجمالا إلى مقتل 32 شخصا وإصابة 39 آخرين.

ومن أبرز بنود اتفاق وقف إطلاق النار انسحاب إسرائيل تدريجيا إلى جنوب الخط الأزرق الفاصل مع لبنان خلال 60 يوما، وانتشار قوات الجيش والأمن اللبنانية على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.

ويقضي الاتفاق بأن يكون الجيش اللبناني الجهة الوحيدة المسموح لها بحمل السلاح في جنوب البلاد.