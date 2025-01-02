أنباء عن وجود صلة بين منفذي تفجير تسلا وهجوم الشاحنة بالولايات المتحدة

قال مسؤولون إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق في ما إذا كانت هناك أي صلة بين انفجار شاحنة تسلا سايبرترك خارج فندق ترامب إنترناشيونال في مدينة لاس فيغاس وهجوم شاحنة في نيو أورليانز يوم رأس السنة الجديدة أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة 35 آخرين.

ووفقا لمسؤولين، اشتعلت النيران في سيارة "سايبرترك" كانت معبئة بعبوات بنزين وألعاب نارية ضخمة بعد وقت قصير من اقتحام شاحنة صغيرة لحشود تحتفل بالعام الجديد في الحي الفرنسي في نيو أورليانز، وقالت الشرطة إن الراكب الوحيد في شاحنة تسلا عثر عليه ميتا في الداخل وأصيب 7 أشخاص بجروح طفيفة.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفدرالي المسؤول عن التحقيقات جيريمي شوارتز للصحفيين -أمس الأربعاء- إن مكتب التحقيقات حدد هوية الشخص الذي كان يقود المركبة، لكنه غير مستعد للإفصاح عن هذه المعلومة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق اليوم إن سلطات إنفاذ القانون تحقق لجلاء ملابسات انفجار شاحنة تسلا "بما في ذلك لمعرفة إذا ما كانت هناك أي صلة محتملة بهجوم نيو أورلينز"، مضيفا: "حتى الآن، ليس هناك أي شيء للإعلان عنه بهذا الشأن".

وفي هذا الصدد، ذكرت مصادر لموقع "دنفر إنفستيغيت" أن المشتبه به في تفجير سيارة تسلا والرجل المتهم بقيادة شاحنة صغيرة في حشد بمدينة نيو أورليانز قد خدما في القاعدة العسكرية نفسها بالجيش الأميركي.

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وعرض الموقع صلة أخرى تجمع بين منفذَي العمليتين، وهي أن الرجلين استخدما مركبات مستأجرة من شركة واحدة لتأجير السيارات في هجمتيهما.

وكانت الولايات المتحدة قد شهدت حوادث متفرقة في ليلة رأس السنة الميلادية أدت إلى مقتل وجرح العشرات، فإلى جانب الحادثين أعلاه شهدت مدينة نيويورك حادثة أخرى صباح اليوم الخميس (مساء الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة)، حيث أصيب 10 أشخاص في إطلاق نار خارج ملهى ليلي في مقاطعة كوينز التابعة لنيويورك.

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في موقع الهجوم، ولم يتضح بعد مصير المنفذ ولا دوافع العملية.