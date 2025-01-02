اقتحامات بالضفة ومستوطنون يؤدون صلوات تلمودية بباحات الأقصى

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين باحات المسجد الأقصى وأداء صلوات تلمودية فيه.

وشملت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم وحي سويح ببلدة سلوان، كما أغلقت الطرق المؤدية إلى بلدات غربي مدينة رام الله بزعم تنفيذ عملية دهس قرب دير قديس غربي المدينة.

كما دمرت جرافة الاحتلال ممتلكات الأهالي خلال اقتحام بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في وقت سابق بأن آليات الاحتلال ترافقها جرافتان اقتحمت بلدة بلعا شرق طولكرم وجابت شوارعها الرئيسة، قبل أن تتوجه صوب الحي الغربي.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في قلقيلية تعاملت مع إصابة طفل يبلغ من العمر 14 عاما، وذكرت مصادر محلية أن الطفل أصيب بنيران الاحتلال قرب الجدار الفاصل في بلدة جيوس.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت عائلات فلسطينية في خربة طانا شرق نابلس قرارات بالترحيل من مساكنها.

وأصيب 3 فلسطينيين، في وقت متأخر أمس الأربعاء، برصاص الاحتلال خلال اقتحامه البلدة القديمة بنابلس.

وفي جنين، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية زبوبا، غرب المدينة. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق الرصاص، مما أدى إلى اندلاع مواجهات، من دون أن يبلغ عن إصابات.

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اقتحامات المستوطنين

من جانب آخر، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، من بينهم الحاخام المتطرف يسرائيل شليطا، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

#شاهد | الحاخام يسرائيل شليطا يؤدي صلوات ودعوات علنية عقب اقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/U4bKAQi2mO — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2025

وفي سلفيت، ذكرت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة كفل حارس لأداء طقوس "تلمودية" في المقامات الإسلامية، واعتدوا على منازل المواطنين ومركباتهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت كفل حارس في وقت سابق، قبل أن تغلق البوابة الحديدية المقامة عند مدخلها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، ومنعت المواطنين من التنقل، بهدف تأمين اقتحام المستوطنين للبلدة.

وبموازاة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس الشرقية، مما أسفر إجمالا عن استشهاد 835 فلسطينيا، وإصابة نحو 6 آلاف و700 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أميركي، ترتكب قوات الاحتلال -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.