أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات وهجوم روسي على زاباروجيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس إنها أسقطت 47 طائرة مسيرة من أصل 72 أطلقتها روسيا خلال الليل، بينما بقيت مسيرة واحدة في المجال الجوي الأوكراني حتى ساعات الصباح.

كذلك أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى العسكريين الروس وجرحاهم منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 إلى نحو 792 ألفا و170 جنديا، بينهم 1370 لقوا حتفهم أو أصيبوا خلال الساعات 24 الماضية.

وبحسب بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9676 دبابة، منها 4 دبابات أمس الأربعاء، و20 ألفا و56 مركبة قتالية مدرعة، و21 ألفا و552 نظام مدفعية، و1256 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة الإطلاق، و1032 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و330 مروحية، و21 ألفا و200 طائرة مسيرة، و3003 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و32 ألفا و729 من المركبات وخزانات الوقود، و3675 من وحدات المعدات الخاصة.

ولا تنسى هيئة الأركان عادة التحقق من الأرقام التي يوردها كلا طرفي الصراع بشأن الخسائر التي أوقعها في الطرف الآخر.

ضربات روسية

على صعيد آخر، قتل شخص على الأقل مساء أمس في سلسلة ضربات استهدفت منطقة زاباروجيا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفادت السلطات المحلية.

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وقال حاكم المنطقة إيفان فيدوروف عبر تطبيق تلغرام "تم تدمير مبنى من 5 طوابق. قتل رجل وسحب المسعفون جثته من بين الأنقاض".

وأضاف المصدر نفسه أن روسيا قصفت بلدة ستيبنوغيرسك -التي تقع على بعد بضعة كيلومترات فقط من خط الجبهة بين القوات الروسية والأوكرانية- مستخدمة "11 قنبلة جوية موجهة"، وهي ذخائر تستخدمها موسكو غالبا في المناطق القريبة من الجبهة.

وتابع أن "عملية البحث والإسعاف استغرقت أكثر من 5 ساعات".

يشار إلى أن أوكرانيا تخشى منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجوما روسيا على مدينة زاباروجيا، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه وتقع على بعد حوالي 35 كيلومترا من المواقع الروسية و50 كيلومترا من المحطة النووية بالمنطقة التي تعد أكبر محطة في أوروبا وواحدة من أكبر 10 محطات للطاقة النووية في العالم.