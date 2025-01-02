أعضاء بالكنيست يطالبون بتنفيذ خطة الجنرالات في قطاع غزة

قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن 8 أعضاء في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست طلبوا في رسالة لوزير الدفاع يسرائيل كاتس تنفيذ ما تسمى بخطة الجنرالات في قطاع غزة.

وجاء في نص الرسالة "نطالب بتجريد قطاع غزة من السلاح وفرض حكم عسكري عليه للقضاء على حماس".

وأشار الأعضاء الثمانية في رسالتهم إلى أن تنفيذ خطة الجنرالات "سيجعل من الممكن تطهير القطاع من العدو والسعي نحو النصر".

وخطة الجنرالات هي خطة عسكرية اقترحها الجنرال السابق في الجيش الإسرائيلي غيورا آيلاند على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وتبناها عدد كبير من جنرالات الجيش لذلك سميت بهذا الاسم.

وُضعت الخطة في سبتمبر/أيلول 2024، بهدف تهجير سكان شمال قطاع غزة قسرا، وذلك بفرض حصار كامل على المنطقة، بما في ذلك منع دخول المساعدات الإنسانية، لتجويع من تبقى من المدنيين، والمقاومين أيضا ووضعهم أمام خيارين إما الموت أو الاستسلام.

منطقة مغلقة

ثم لاحقا يتم تحويل شمال القطاع إلى "منطقة عسكرية مغلقة" بهدف القضاء بشكل كامل على أي وجود لحركة حماس في المنطقة.

وتفترض خطة الجنرالات أن الحصار أكثر الحلول فاعلية لإنهاء الحرب وتقليل عدد القتلى من جنود الاحتلال الإسرائيلي. كما تُقدر أن السيطرة على شمال غزة يمكن أن يدفع سكان المناطق الأخرى للانتفاض ضد حركة حماس.