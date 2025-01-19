بن غفير ووزراء حزبه يستقيلون من الحكومة رفضا لاتفاق غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الأحد إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة، وذلك رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم.

وكان بن غفير صوّت في اجتماع الكابينت أمس الجمعة ضد الاتفاق، بعدما هدد بالاستقالة من الحكومة في حال التصديق عليه.

كما قال -في مقطع فيديو أمس- إنه يشعر بـ"الفزع" بعد الاستماع إلى تفاصيل الاتفاق.

وبيّن بن غفير أن التفاصيل التي يتحدث عنها هي إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية إلى القدس والضفة الغربية، داعيا الوزراء في حزبي الليكود والصهيونية الدينية لإيقاف الاتفاق.

وحاول وزير الأمن القومي، إقناع وزير المالية بتسلئيل سموتريش بالاستقالة إلى جانبه في حال تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت الجمعة وفجر السبت.

ودخل، صباح اليوم الأحد، اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 بتوقيت غرينيتش.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.