متظاهرون في جامعة هولندية: انتفاضتنا ستستمر رغم وقف إطلاق النار بغزة

أعلن مجموعة من طلاب جامعة دلفت الهولندية استمرار ما وصفوها بـ"انتفاضة الطلاب" داخل الجامعة، للمطالبة بوقف دعم الجامعة للاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة جميع المنظمات المرتبطة بهذا الاحتلال.

وقالت إحدى الطالبات عبر مكبر صوت داخل مبنى الجامعة إن "وقف إطلاق النار لا يعني إلا تجميدا لوضع غير عادل". وأضافت أن "الفلسطينيين قُتلوا، وهجروا، وعُذبوا، وأهينوا يوميا على يد الإسرائيليين".

وأوضحت الطالبة -التي غطّت وجهها- أن الجامعة رفضت الكشف عن استثماراتها، فضلا عن سحب استثماراتها أو مقاطعة كل المؤسسات المرتبطة بـ"المشروع الصهيوني"، على حد وصفها.

Students of Delft University launched an intifada to demand that the university stop supporting the Israeli occupation and boycott all organizations with ties to the Israeli occupation. pic.twitter.com/5aREw8v3eO

— V PALESTINE 🇵🇸 (@V_Palestine20) January 18, 2025