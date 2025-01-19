قيادي بحماس يكشف موعد تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد إن الإفراج عن الدفعة الثانية من المحتجزين في قطاع غزة سيتم مساء السبت المقبل، وذلك بعدما تم في وقت سابق اليوم تسليم 3 محتجزات مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي المشارك في المفاوضات -طلب عدم الكشف عن هويته- قوله إن "إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين ستُجرى مساء يوم السبت القادم في اليوم السابع من بدء اتفاق تنفيذ وقف النار".

وفي وقت سابق، انتتهت عملية تسليم المحتجزات الإسرائيليات الثلاث في ساحة السرايا وسط مدينة غزة من كتائب عز الدين القسام إلى الصليب الأحمر، وذلك في إطار اليوم الأول من المرحلة الأولى لتنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وبحسب خطة وقف إطلاق النار، ستستعيد إسرائيل في المرحلة الأولى 33 محتجزا لدى حماس في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال هدنة أولية مدتها 42 يوما.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق إلى غزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.