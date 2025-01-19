فلسطينيون لـ"بن غفير" أثناء تسليم الأسيرات: وينك؟ ابن غزة كسر عينك

هتفت الجماهير الفلسطينية لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على هامش تسليم الأسيرات الإسرائيليات الثلاث، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة.

وعلت هتافات التأييد والتحية إلى كتائب القسام وقائدها العام محمد الضيف مساء اليوم الأحد، إضافة إلى أصوات التكبير في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، التي شهدت عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووثقت كاميرا الجزيرة تسارع الكثير من الفلسطينيين لتقبيل رؤوس مقاتلي كتائب القسام، الذين ظهروا بكامل لباسهم العسكري وأسلحتهم ومركباتهم.

وحضر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوة في الهتافات الفلسطينية، إذ قال فلسطينيون احتشدوا في ساحة السرايا "بن غفير وينك وينك.. ابن غزة كسر عينك".

وقدم بن غفير ووزراء حزبه (عظمة يهودية)، اليوم الأحد، استقالتهم من الحكومة الإسرائيلية، وذلك رفضا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة .

وكان بن غفير صوّت في اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) أمس الأول ضد الاتفاق، بعدما هدد بالاستقالة من الحكومة في حال التصديق عليه، وقال في مقطع فيديو إنه يشعر بـ"الفزع" بعد الاستماع إلى تفاصيل الاتفاق.

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وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء الساعة 06:30 (بتوقيت غرينتش)، لكن إسرائيل أرجأت ذلك مشترطة تسلم قائمة الأسيرات الثلاث المفترض الإفراج عنهن اليوم، في حين قالت حماس إن تأخرها في تسليم القائمة كان لأسباب "فنية ميدانية".

ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء، في حين نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة (09:15 بتوقيت غرينتش).

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، هجوما كبيرا على قواعد وثكنات ومستوطنات غلاف غزة وقتلت مئات الجنود والضباط الإسرائيليين.

وكذلك أسرت القسام ما لا يقل عن 240 إسرائيليا، وقد أُطلق ما يزيد على 100 منهم خلال هدنة إنسانية مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، في حين قُتل عشرات من المحتجزين في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ أكثر من 15 شهرا.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني توصّل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن المرحلة الأولى منه ستستمر 42 يوما.