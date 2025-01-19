فلسطينيون حولوا آلية خلّفها الاحتلال ببيت حانون لمكب قمامة

خلّف الجيش الإسرائيلي عقب انسحابه من مناطق في شمالي قطاع غزة إثر سريان وقف إطلاق النار آليات عسكرية دمرتها المقاومة الفلسطينية خلال معارك سابقة.

ونشر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا لآليات عدة، بعضها في بيت حانون.

آليات عسكرية تركها الاحتلال وراءه، بعد استهداف المقاومة لها داخل بيت حانون، شمال قطاع غزة. pic.twitter.com/4THa0SFXLB — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 19, 2025

وقال الناشطون إن مواطنين حوّلوا إحدى الآليات الإسرائيلية إلى مكب للقمامة.

وفي الأيام القليلة الماضية التي سبقت التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار تعرّض جيش الاحتلال الإسرائيلي لضربات عدة في بيت حانون أوقعت عديد القتلى في صفوفه.

⬅️ شاهد..

بقايا آليات العدو الصهيوني بعد انسحابه من شمال قطاع غزة، بعد تدمير المقــاومة لها. pic.twitter.com/kmUDHZtuSE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2025

وبحسب البيانات الرسمية للجيش الإسرائيلي، قُتل نحو 60 جنديا إسرائيليا في شمالي القطاع منذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأخير في 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعلى خلفية اتفاق وقف إطلاق النار انسحبت منذ مساء أمس السبت قوات إسرائيلية، بعضها من لواء غفعاتي من شمالي قطاع غزة.

🌐شاهد| ناقلتا جند تركهما جيش الاحتلال بعد كمين نفذته المقاومة في مدرسة كمال عدوان غرب رفح خلال الحرب. pic.twitter.com/cAbJ8j6Yzs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 19, 2025

إعلان

وفي جنوبي قطاع غزة، نشر ناشطون مقطعا مصورا يظهر ناقلتي جند تركهما جيش الاحتلال إثر كمين نفذته المقاومة في مدرسة كمال عدوان غرب مدينة رفح.

وكانت رفح شهدت على مدى الأشهر الـ15 الماضية عمليات مركّبة للمقاومة قتل فيها عشرات الجنود الإسرائيليين ودمرت خلالها آليات عسكرية.