وزير الخارجية الإسرائيلي: تحرير المحتجزين كلفنا ثمنا باهظا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر اليوم الأحد إن تحرير المحتجزين كلف إسرائيل ثمنا باهظا، مشددا على أن تل أبيب ستبذل كل ما في وسعها لتحرير المحتجزين جميعا.

وأضاف ساعر في تصريحات بعد وقت قليل من سريان وقف إطلاق النار في غزة أن " حماس خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعدم تسليمها أسماء الأسيرات في الموعد المحدد"، وشدد على أن إسرائيل ملتزمة بتحقيق كل أهداف الحرب بإعادة المحتجزين وتفكيك قدرات حماس.

واعتبر أن لا مستقبل للاستقرار والأمن للجانبين ما دامت حماس في السلطة بغزة.

وكان ساعر قال أول أمس الجمعة إن تل أبيب لم تحقق أهداف الحرب بالرغم مما وصفها بالضربات القوية التي وجهتها لحماس، وفق ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وأضاف الوزير أنه "طوال شهور لم نتمكن من إعادة محتجز واحد حيا لذلك مسؤوليتنا ثقيلة كحكومة"، بإشارة إلى ضرورة قبول اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل أعلنت أن أهدافها من الحرب على غزة هي "القضاء على حماس واستعادة المحتجزين وضمان عدم تشكيل القطاع تهديدا في المستقبل"، وهو ما توسع لاحقا لإعادة سكان الشمال إلى منازلهم وتعزيز الأمن في الضفة الغربية.