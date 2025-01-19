الشرطة الفلسطينية تنتشر في عدة مناطق بغزة

انتشر عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية في عدة مناطق بقطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي.

ونشرت وسائل الإعلام الفلسطينية مشاهد لانتشار قوات الأمن في شوارع القطاع، وسط ترحيب كبير من المواطنين.

#صور | فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. عناصر من أجهزة الأمن الفلسطينية ينتشرون في عدة مناطق بقطاع غزة. pic.twitter.com/5xdq2CNQ65 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 19, 2025

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "رجال شرطة حماس ينفذون إعادة انتشار في جميع أنحاء القطاع، وإن حماس التي لم تفقد في أي لحظة من الحرب سيطرتها أو قبضتها على أي جزء من القطاع، تستغل هذه الساعات لتعزيز وإحكام قبضتها وحكمها".

#فيديو | الشرطة الفلسطينية بغزة تنتشر في أرجاء قطاع غزة لضبط الأمن. pic.twitter.com/A8cRUrYde2 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 19, 2025

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة، اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي 723 من رجال شرطة وعناصر تأمين المساعدات، وفق آخر إحصائية نشرها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت حكومة غزة ومنظمات حقوقية إن استهداف قوات الاحتلال لعناصر الشرطة يهدف لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية كجزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية، من خلال إخضاع الفلسطينيين لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا.