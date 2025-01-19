حماس تجدد التزامها بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -اليوم الأحد- التزامها الكامل بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن "العالم كله يجب أن يقف إجلالا للصمود الأسطوري لأهلنا في غزة وتقديرا لصبرهم وتضحياتهم على مدار 471 يوما".

وقالت الحركة في بيان -بمناسبة دخول الاتفاق حيز التنفيذ- إن "الاتفاق هو ثمرة صمود وصبر شعبنا العظيم، والثبات الأسطوري لمقاومتنا الباسلة أمام آلة الإرهاب والقتل الصهيونية".

وأضافت حماس أن "الأسرى الأبطال على موعد مع الحرية بدءا من اليوم، وهو عهدنا الثابت معهم دوما حتى يكسروا أغلال السجان".

وأشارت إلى أنها تتابع عمليات إدخال المساعدات وإغاثة الشعب الفلسطيني بكل ما يلزم، وتؤكّد بذل الجهود كافة لتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد اللازمة لإعادة دورة الحياة في قطاع غزة إلى طبيعتها.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 06:30 (بتوقيت غرينتش)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن الاتفاق لن يبدأ إلا بعد تسلم قائمة الأسيرات الثلاث المفترض الإفراج عنهن اليوم، في حين قالت حماس إن تأخرها في تسليم القائمة كان لأسباب "فنية ميدانية".

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ولاحقا، سلمت حماس قائمة الأسماء للوسطاء في حين نشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ليعلن مكتب نتنياهو عن دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين (09:15 بتوقيت غرينتش).

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.