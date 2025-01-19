الحوثي: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان بمسيرات وصواريخ

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيين) إنها استهدفت حاملة طائرات أميركية، محذرة من أي عدوان على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح بيان ألقاه المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع الليلة أن جماعة أنصار الله استهدفت حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ.

وأوضح سريع أن هذا الاستهداف لحاملة الطائرات الأميركية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر.

في الوقت نفسه، قال الحوثيون إنهم يحذرون "القوات المعادية بالبحر الأحمر" من أي عدوان على اليمن خلال فترة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد، تنفيذا لاتفاق توصل إليه الوسطاء (قطر ومصر والولايات المتحدة) بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس.

يذكر أن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع أعلن السبت تنفيذ هجوم على هدفين حيويين في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، باستخدام صاروخين، وذلك بعدما أعلن عن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب بصاروخ باليستي.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل اختراقه الحدود الإسرائيلية، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اعتراض صاروخ آخر أطلق من اليمن.

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مواكبة ومواصلة

وكان زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، أعلن الخميس الماضي، أن جماعته ستواكب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع مواصلة الجاهزية للإسناد العسكري في حال تراجعت إسرائيل عن الاتفاق.

وقد دأب الحوثيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إعلان إطلاقهم عشرات الصواريخ والمسيّرات على إسرائيل، إلى جانب استهدافهم سفنا تابعة لإسرائيل وأخرى متجهة إلى موانئها.

في المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ مطلع 2024 شن غارات جوية على مواقع في اليمن، قالتا إنها جاءت ردا على هجمات الحوثيين البحرية، قبل أن تلتحق إسرائيل بقصفها أهدافا قالت إنها مرتبطة بجماعة الحوثي، بما في ذلك مطار صنعاء الدولي وموانئ على الساحل الغربي لليمن.