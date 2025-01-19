بدء استلام المحتجزات الإسرائيليات والجزيرة تحصل على قائمة الأسرى

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين بأن عملية استلام المحتجزات الإسرائيليات من قبل الصليب الأحمر قد بدأت، في حين أفادت القناة 13 باستدعاء أمهاتهن إلى مستوطنة رعيم في غلاف قطاع غزة لاستقبالهن، في إطار المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وفي تصريح له من موقع استقبال المحتجزات، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيحرص على الاحتفاظ بالمناطق العازلة وسيرد بقوة على أي انتهاك.

في الأثناء، تحصلت قناة الجزيرة على لائحة أسماء الأسرى الفلسطينيين الـ90 الذين سيفرج عنهم اليوم ضمن الدفعة الأولى، وتظهر اللائحة أن جميع الأسيرات من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

تضم اللائحة 76 أسيرا من الضفة الغربية و14 من القدس الشرقية، بينهم 69 امرأة و21 طفلا، وتتضمن اللائحة أسماء صحفيات وناشطات وأيضا خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية.

وفي السياق، قالت القناة ١٤ الإسرائيلية إنه سيفرج عن 77 أسيرا دون 18 عاما عبر معبر بيتونيا برام الله خلال الساعات المقبلة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت قبيل ذلك إنها تنتظر أن تتسلم من إسرائيل قائمة تتضمن 90 اسما لأسرى من النساء والأطفال من المتوقع الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

إعلان

وقالت الحركة في بيان "من المنتظر أن يسلّم الاحتلال بعد قليل قائمة تحتوي 90 اسما لأسرى من فئة النساء والأطفال المتوقع الإفراج عنهم في اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأكدت إسرائيل وقطر اليوم الأحد أن وقف إطلاق النار ي غزة دخل حيز التنفيذ بعد تأخير بعدما تلقت إسرائيل من حماس قائمة بأسماء 3 رهينات سيتم إطلاق سراحهن في وقت لاحق اليوم.

وبحسب خطة وقف إطلاق النار، ستستعيد إسرائيل 33 محتجزا لدى حماس في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال هدنة أولية مدتها 42 يوما.

وأكدت الحركة في بيانها أن الاتفاق "ينص على الإفراج عن 30 أسيرا فلسطينيا مقابل (كل) أسيرة مدنية من الاحتلال"، وأشارت إلى أن "الـ90 اسما هي ضمن قائمة متفق عليها تشمل 120 اسما من ذات الفئة".

في المقابل، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه أكمل استعداداته لاستقبال المحتجزات الثلاث فورا عبر نشر وحدات مختارة على حدود قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة أن الجيش غير قادر على تحديد الساعة التي يتوقع أن يستلمهن فيها الصليب الأحمر.

من جانبها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مصلحة السجون الإسرائيلية بدأت نقل 90 أسيرا من السجون المختلفة في البلاد إلى سجن عوفر الواقع غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

كما أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه سيتم إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، 78 منهم سيتوجهون إلى الضفة الغربية و12 إلى القدس الشرقية، في حين قال مكتب إعلام الأسرى في قطاع غزة إن الاحتلال هدد العائلات ومنعها من التجمع لاستقبال الأسرى ورفع علم فلسطين أو رايات المقاومة.

أسماء المحتجزات

من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إن "القسام قررت الإفراج اليوم عن الأسيرات رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير".

إعلان

وكان جيش الاحتلال أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تسليم حماس قائمة "المحتجزات" المتوقع الإفراج عنهن اليوم.

في المقابل، أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر تسليم هذه الأسماء يعود إلى أسباب فنية ميدانية.

وينص الاتفاق في مرحلة أولى تمتد 6 أسابيع على الإفراج عن 33 أسيرا إسرائيليا محتجزا في غزة.

في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 737 معتقلا فلسطينيا، وسيتم إطلاق سراح 3 أسيرات إسرائيليات مساء اليوم، حيث سيطلق سراح 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل أسير إسرائيلي.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت أن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ عند الساعة الثامنة والنصف من صباح (اليوم) الأحد بالتوقيت المحلي.

وأوصت الفلسطينيين بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.

وفي أول أيام الاتفاق ستبدأ عملية تبادل الأسرى في المرحلة الأولى وفقا لقواعد واضحة نص عليها الاتفاق.

تهديدات إسرائيلية

وصباح اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن حركة حماس لم تسلم حتى اللحظة قائمة أسماء 3 أسيرات محتجزات في غزة متوقع الإفراج عنهن اليوم.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه أن حماس إن لم تقدم قائمة "المحتجزين" المتوقع الإفراج عنهم قبل بدء الاتفاق "فلن نوقف النار".

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "رئيس الوزراء أجرى ليلا تقييما أمنيا بشأن تأخير تسلم قائمة المختطفين المتوقع إطلاق سراحهم اليوم".

إعلان

وأضاف بيان للمكتب أن نتنياهو أمر بعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى تصل قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المزمع الإفراج عنهم.

من جانبه، حذر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي الفلسطينيين في قطاع غزة من الاقتراب من قوات الجيش المتمركزة في عموم القطاع.

وقال أدرعي إن محاولة التوجه من المناطق الجنوبية إلى الشمال محظور لحين صدور بيان يسمح بذلك.

وقف العدوان

بدورها، أكدت حركة حماس التزامها ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.

وقالت أيضا إن المقاومة أرغمت الاحتلال على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، والانسحاب رغم محاولات نتنياهو إطالة أمد الحرب وارتكاب مزيد من المجازر.

وأضافت حماس -في بيان- أنه بعد تصديق حكومة الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار فإنها تؤكد أن معركة "طوفان الأقصى" جسّدت التلاحم العظيم للشعب الفلسطيني مع مقاومته وحطمت غطرسة العدو.

ولفتت إلى أن الواجب الآن هو البدء الفوري في إنهاء الحصار، وإغاثة الشعب الفلسطيني بغزة، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار، وأن هذا ما عملت عليه قيادة حماس من اليوم الأول.