القسام تقرر الإفراج عن 3 محتجزات إسرائيليات وتطالب بقائمة الأسرى

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنهم قرروا الإفراج اليوم عن الأسرى الإسرائيليين رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

وقالت حماس إنها سلمت للوسطاء أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن، وطالبت بالمقابل بتسليم قائمة الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تسلمت من الوسيط القطري قائمة الأسيرات اللواتي سيتم الإفراج عنهن اليوم.

من جهتها قالت الخارجية القطرية إنه تم تسليم أسماء الأسيرات الثلاث الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن إحداهن تحمل الجنسية الرومانية وأخرى بريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تسليم حركة حماس قائمة المحتجزات المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد، في المقابل أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.