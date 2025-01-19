القسام تقرر الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات

قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنهم قرروا الإفراج اليوم عن الأسرى الإسرائيليين رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت في وقت سابق اليوم إن "إسرائيل تسلّمت قائمة الأسيرات الثلاث المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد"، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة (14:00 بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن اتفاق وقف إطلاق النار في لن يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم تسليم حركة حماس قائمة المحتجزات المتوقع الإفراج عنهن اليوم الأحد، في المقابل أكدت حماس التزامها ببنود الاتفاق، لافتة إلى أن تأخر تسليم الأسماء يعود لأسباب فنية ميدانية.