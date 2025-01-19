صور أقمار صناعية تظهر تحركات لافتة للجيش الإسرائيلي بمحور نتساريم

أظهرت صور أقمار صناعية حصرية -حصلت عليها وكالة سند التابعة لشبكة الجزيرة- سلسلة من التطورات الهامة، على مستوى نشاطات الجيش الإسرائيلي وتحركاته في محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، بالتزامن مع التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ودخوله حيّز التنفيذ صباح اليوم الأحد.

وتبين الصور -التي التقطت أمس الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي لغزة، بدء تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات إخلاء جزئية في نقاط العبور على شارع الرشيد الساحلي (غربا) وشارع صلاح الدين (شرقا) بالإضافة إلى إزالة حواجز أرضية كانت على طريق الرشيد.

وكشفت الصور بدء إزالة جيش الاحتلال بعض الحواجز الخرسانية والرملية التي كانت على طريق شارع الرشيد تمهيدًا لمرور السيارات والمركبات المختلفة، وذلك للمرة الأولى منذ إنشاء محور نتساريم خلال الحرب الإسرائيلية.

وتوضح الصور أيضًا سحب الجيش الإسرائيلي بشكل جزئي عددا من الآليات العسكرية والمعدات التي كانت موجودة وتتمركز في نقطتي عبور طريقي الرشيد وصلاح الدين.

بالتوازي مع ذلك، بدأ الجيش الإسرائيلي بإنشاء نقطتي ارتكاز جديدتين وزيادة في عدد الآليات والمعدات العسكرية شرق محور نتساريم (داخل غزة) وتقع هاتان النقطتان على مسافة ألف متر من الحدود الإسرائيلية مع غزة.

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وتمت مقارنة الصورة الملتقطة أمس مع صور أخرى التقطت يوم 6 يناير/كانون الثاني لمحور نتساريم، لتوضح الفروقات والتغييرات التي جرت على الأرض.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات عودة النازحين (المشاة) إلى مناطق سكنهم في اليوم السابع من الاتفاق، دون حمل سلاح ودون تفتيش، عبر شارع الرشيد.

في حين سيتم السماح للمركبات بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها من قبل شركة خاصة يحددها الوسطاء بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، وبناء على آلية متفق عليها.

وفي اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتم فتح ممر شارع صلاح الدين لعودة النازحين شمالا، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي بالكامل من محور نتساريم ودوار الكويت إلى منطقة قريبة من الحدود.