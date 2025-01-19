شهداء ومصابون في غزة وإسرائيل تواصل عدوانها رغم الاتفاق

شهد قطاع غزة اليوم الأحد عددا من الهجمات الإسرائيلية على مناطق مختلفة، أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، موازاة مع قرار إسرائيل بعدم بدء وقف إطلاق النار، متحججة بعدم تسلمها قائمة المحتجزين.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 وإصابة نحو 20 برصاص الاحتلال في حي الشجاعية، في حين استشهد 3 آخرون في قصف على حي الشعف شرق مدينة غزة.

كما قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا أدى لاستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في بيت حانون، إضافة إلى قصف استهدف البلدات الشرقية لخان يونس جنوبي القطاع، وخلف شهداء ومصابين.

وذكر المراسل أن فلسطينيين أصيبوا بنيران مسيّرات إسرائيلية وسط مدينة رفح.

وأصيب 10 فلسطينيين من العائدين إلى محافظة شمال قطاع غزة جراء انفجار منزل فخخه الجيش الإسرائيلي في وقت سابق.

وقال مصدر طبي لوكالة الأناضول إن الفلسطينيين العشرة أصيبوا بعد تفجير الجيش الإسرائيلي منزلا مفخخا شمال قطاع غزة مع بدء عودة النازحين لمنازلهم قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

في السياق ذاته، بدأت عناصر من أجهزة الأمن تنتشر بعدة مناطق في قطاع غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار

من جهة أخرى، أفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات للجيش تنص بأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ اليوم على الساعة الثامنة والنصف صباحا (6:30 بتوقيت غرينيتش) لن يبدأ حتى تحصل إسرائيل على قائمة الأسرى المفترض الإفراج عنهم والتي التزمت حركة حماس بتقديمها.

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وأضاف ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو أجرى خلال الليل تقييما أمنيا بخصوص التأخير في تسلم قائمة الأسرى الذين من المتوقع إطلاق سراحهم.

في المقابل، أكدت حماس في بيان أصدرته أن تأخر تسليم القائمة جاء لأسباب "فنية ميدانية".

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الفلسطينيين في غزة من الاقتراب من قوات الجيش المتمركزة في عموم القطاع.

وقال أدرعي إن محاولة التوجه من المناطق الجنوبية إلى الشمال محظور لحين صدور بيان يسمح بذلك.

وأظهرت مشاهد بثها الجيش الإسرائيلي انسحاب لواء غفعاتي من منطقة جباليا، على خلفية الاتفاق الذي تم التوصل إليه وتأخر دخوله حيز التنفيذ.

انتشال جثة أسير

في سياق مواز، قال الجيش الإسرائيلي إنه استعاد من خلال عملية خاصة نفذها مع جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) جثة الجندي الأسير آرون شاؤول الذي قتل في معركة الشجاعية في يوليو عام 2014.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه بعد عملية انتشال جثة الجندي آرون شاؤول يبقى في أسر حماس بغزة 97 محتجزا، تم الإعلان رسميا عن وفاة 35 منهم.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.