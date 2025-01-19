شاحنات المساعدات تبدأ بالدخول إلى غزة

قال مراسل الجزيرة إن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدأت بالدخول إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم قادمة من مصر ع سريان اتفاق وقف إطلاق النار بناء على الموعد الذي حدده الوسطاء.

بدورها، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن لديها 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول القطاع، نصفها يتمثل في الغذاء والدقيق.

كما قالت القناة 12 الإسرائيلية إن أكثر من 500 شاحنة مساعدات على وشك الدخول إلى القطاع.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية مصرية أن 95 شاحنة مساعدات إغاثية دخلت إلى معبر كرم أبو سالم، بينما تصطف أخرى أمام منفذ رفح الحدودي.

وأشارت المصادر إلى "اصطفاف شاحنات المساعدات أمام ‎معبر رفح البري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة".

وتعطل دخول المساعدات الإغاثية من معبر رفح عقب احتلال إسرائيل في مايو/أيار 2024 الجانب الفلسطيني منه، واتجهت المساعدات للعبور عبر معبر كرم أبو سالم الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 157 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.