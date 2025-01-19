سموتريتش يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو إذا لم يعد لاحتلال غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه سيسقط الحكومة إذا لم يعد الجيش للقتال بقطاع غزة بطريقة تسمح بالسيطرة الكاملة عليه وإدارته، وذلك بالتزامن مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ والبدء في إجراءات تبادل الأسرى.

وأضاف سموتريتش "علينا احتلال قطاع غزة وفرض حكم عسكري مؤقت لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية) حماس"

وكان سموتريتش قد شدد في وقت سابق على أنه حصل على التزام بتغيير طريقة الحرب لتحقيق حسم نهائي بقطاع غزة عبر السيطرة الكاملة عليه تدريجيا، بعد معارضته الصفقة.

وأوضح أن السيطرة الكاملة على قطاع غزة ستشمل عدم إدخال المساعدات إلى حماس كما هو الوضع الآن، مضيفا أن تلك هي الطريقة الوحيدة لضمان تحقيق أهداف الحرب.

وأكد أنه "لن يقبل أي أعذار ولن يجلس بحكومة توقف الحرب ولا تواصل حتى النصر الكامل وتدمير حماس".

وأعلنت الخارجية القطرية بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد تسليم أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن -اليوم الأحد- للطرف الإسرائيلي، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع الفلسطيني المحاصر.

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وتستمر المرحلة الأولى من الاتفاق 42 يوما. ولكن الاتفاق يشمل أيضا مرحلتين إضافيتين، مدة كل منهما 42 يوما.

وأمس السبت، أعلن حزب "قوة يهودية" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أنه سيقدم استقالته من الحكومة والائتلاف في ظل الموافقة على الاتفاق مع حركة حماس.

وحاول بن غفير إقناع سموتريتش بالاستقالة إلى جانبه إذا تم تمرير الصفقة، لكن الأخير اكتفى بمعارضتها ضمن التصويت عليها أمام الحكومة الموسعة والكابينت الجمعة وفجر السبت.

وفي حال استقالة "القوة اليهودية" ستفقد الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو 6 مقاعد في الكنيست (البرلمان)، لكن ذلك غير كاف لإسقاطها.