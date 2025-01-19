رئيس وزراء قطر يبحث مع الفصائل الفلسطينية تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وفد من الفصائل الفلسطينية بالعاصمة الدوحة الجوانب التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ محمد استعرض مع الوفد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأحد، بمختلف أبعاده، ومناقشة الجوانب المرتبطة منها بتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات للقطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وفداً من الفصائل الفلسطينية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Wal1oCSIDE — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) January 19, 2025

وأكد ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق وضمان استمراره وصولا إلى السلام المستدام والاستقرار المنشود في المنطقة.

وأشار إلى استمرار الدعم القطري للفلسطينيين بقطاع غزة عبر استئناف الجسر الجوي من المساعدات ودخولها إلى القطاع ضمن ما تم الاتفاق عليه.

وأعلنت الخارجية القطرية بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد تسليم أسماء الأسيرات الثلاث اللاتي سيتم الإفراج عنهن -اليوم الأحد- للطرف الإسرائيلي، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال منذ 470 يوما ضد سكان القطاع الفلسطيني المحاصر.