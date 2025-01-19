بايدن يرحب بوقف إطلاق النار في غزة وستارمر يدعو لتنفيذه كاملا

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأحد، مؤكدا أن من بين الأسرى المقرر الإفراج عنهم من غزة مواطنين أميركيين، في حين دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وفي مواعيده المحدّدة.

وقال بايدن -في تصريحات مقتضبة خلال زيارة إلى نورث تشارلستون بولاية كارولينا الشمالية- "اليوم صمتت المدافع في غزة"، مشيرا إلى أن نحو 700 شاحنة مساعدات ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الأحد.

وأوضح الرئيس الأميركي أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ اليوم هو المقترح نفسه الذي طرحه في مايو/أيار الماضي، وأن ذلك "ثمرة سياسة مثمرة وفعالة نفذناها منذ شهور".

وأضاف بايدن -وهو في آخر يوم بولايته الرئاسية- أن اتفاق وقف إطلاق النار كان أحد أصعب المفاوضات التي شارك فيها، لكنه دافع عن قراره دعم إسرائيل منذ بدء حربها على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 155 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 11 ألف مفقود ومجاعة متفاقمة.

وأكد بايدن، الذي سيسلم رئاسة الولايات المتحدة للجمهوري دونالد ترامب غدا الاثنين، إن تنفيذ اتفاق غزة يقع على عاتق الإدارة المقبلة.

من جهته، رحّب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد بالإفراج عن ثلاث إسرائيليات، إحداهنّ تحمل أيضا الجنسية البريطانية، كنّ محتجزات في قطاع غزة.

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واعتبر ستارمر "استعادتهن حريتهن نبأ سارّا وطال انتظاره"، مذكّرا بـ"معاناة أولئك الذين لم يعودوا إلى ديارهم بعد".

وطالب ستارمر بأن يطبّق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ويتم تنفيذه "بشكل كامل وفي مواعيده المحدّدة" بما في ذلك بنوده المتعلقة بإطلاق سراح بقية الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

واليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتسلم الجيش الإسرائيلي ثلاث أسيرات من الصليب الأحمر الدولي بعد إطلاق سراحهن من قبل كتائب القسام في قطاع غزة.

بالمقابل، قالت مراسلة الجزيرة إن فرق الصليب الأحمر بسجن عوفر الإسرائيلي استكملت فحص الأسرى والأسيرات الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم وسط إجراءات أمنية مشددة.