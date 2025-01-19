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بالصور.. احتفالات تعم غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

Displaced Palestinians react as they make their way to return to their homes before a ceasefire between Israel and Hamas takes effect, in Gaza City, January 19, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
أطفال فرحون بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)
19/1/2025-|آخر تحديث: 19/1/202511:05 ص (توقيت مكة)

عمّت الاحتفالات والفرحة العارمة عدة مناطق في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ بعد 470 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة 06:00 صباحا (بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان القطاع.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.

Men ride in a car adorned with a Palestinian flag along a street in Gaza City on January 19, 2025, following the ceasefire deal in the Israel-Hamas war. A long-awaited ceasefire in the Israel-Hamas war was delayed January 19 after Prime Minister Benjamin Netanyahu said at the last minute that it would not take effect until the Palestinian militant group provided a list of the hostages to be released. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
سكان مدينة غزة يرفعون الأعلام الفلسطينية في أحد شوارع المدينة (الفرنسية)

 

Displaced Palestinians make their way to return to their homes before a ceasefire between Israel and Hamas takes effect, in Gaza City, January 19, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas TPX IMAGES OF THE DAY
نازحون فلسطينيون يشقون طريقهم للعودة إلى منازلهم بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (رويترز)

 

مقاومون من حركة حماس يجوبون الشوارع في غزة (الجزيرة)

 

A Palestinian man reacts before a ceasefire between Israel and Hamas takes effect, in Gaza City, January 19, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
مصاب فلسطيني يرفع شارات النصر في قطاع غزة (رويترز)

 

People ride in a car adroned with a Palestinian flag along a street in Gaza City on January 19, 2025, following the ceasefire deal in the Israel-Hamas war. A long-awaited ceasefire in the Israel-Hamas war was delayed January 19 after Prime Minister Benjamin Netanyahu said at the last minute that it would not take effect until the Palestinian militant group provided a list of the hostages to be released. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
نزول الناس إلى الشوارع للاحتفال في جميع أنحاء قطاع غزة (الفرنسية)

 

Two women smile as they ride in a car along a street in Gaza City on January 19, 2025, following the ceasefire deal in the Israel-Hamas war. A long-awaited ceasefire in the Israel-Hamas war was delayed January 19 after Prime Minister Benjamin Netanyahu said at the last minute that it would not take effect until the Palestinian militant group provided a list of the hostages to be released. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)
فرحة عارمة تعم قطاع غزة بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ (الفرنسية)

 

المصدر : وكالات

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