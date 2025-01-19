بالصور.. احتفالات تعم غزة مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ

عمّت الاحتفالات والفرحة العارمة عدة مناطق في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ بعد 470 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة 06:00 صباحا (بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان القطاع.

وتشمل تفاصيل اليوم الأول من الاتفاق انسحاب قوات الاحتلال إلى خارج المناطق السكنية، وتعليق حركة الطيران الإسرائيلي فوق غزة لمدة 12 ساعة، كما ستبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق لغزة بمعدل 600 شاحنة يوميا.